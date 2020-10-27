Вёз домашних животных без разрешительных документов: в Италии задержали молдаванина

Вёз домашних животных без разрешительных документов: в Италии задержали молдаванина

Мужчину с двумя собаками и тремя кошками задержали на границе Словении и Италии.

Инцидент произошёл 23 октября. Итальянская полиция остановила гражданина Молдовы за рулём фургона с молдавскими номерами. Во время проверки правоохранители обнаружили в багажном отделении трёх сибирских кошек и двух французских бульдогов. Мужчина признался, что у него нет разрешительных документов на их перевозку, пишет echipa.md.

Прибывшие на место происшествия ветеринары отвезли животных в клинику на осмотр. Молдаванин находится под следствием. Ему также не разрешено находиться на территории Италии без веской причины.

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