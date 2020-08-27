Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко поздравили Зинаиду Гречаный с Днем независимости (ФОТО)

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин и Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направили поздравительные телеграммы в адрес спикера молдавского парламента.

– Поздравляю Вас с национальным праздником Республики Молдова – Днем независимости. Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации выступают за конструктивный диалог с молдавскими коллегами в различных форматах в интересах народов наших стран. Желаю Вам и всем гражданам Республики Молдова успехов и благополучия, – говорится в сообщении Вячеслава Володина.

– Российско-молдавские отношения основаны на традициях дружбы и взаимного уважения, а их неотъемлемой частью является регулярный парламентский диалог, отличающийся доверием, открытостью и взаимопониманием. Убеждена, что при Вашем активном участии российско-молдавское межпарламентское сотрудничество станет одним из важнейших факторов обеспечения региональной безопасности. Хотелось бы отметить важность обоюдного стремления к сближению подходов по актуальным вопросам взаимодействия в рамках Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, рассчитываем на его всестороннюю активизацию. В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации всецело привержены укреплению дружественных связей между нашими народами, расширению двустороннего диалога России и Молдовы. Желаю Вам, уважаемая Зинаида Петровна, и депутатам Парламента Республики Молдова успехов в ответственной работе, а народу Вашей страны – благополучия и процветания, – отмечается в послании Валентины Матвиенко.