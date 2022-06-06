Визиты иностранных гостей к Майе Санду обходятся гражданам в 1,5 млн леев, – СМИ

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Визиты в Молдову иностранных делегаций по приглашению президента страны Майи Санду обходятся гражданам в более чем 1,5 млн леев. Согласно плану закупок президентуры на 2022 год, только аренда и обслуживание залов Дворца Республики, куда приглашаются иностранные чиновники, а также их перевозка стоят порядка полумиллиона леев.

Ещё 300 тысяч предусмотрены для размещения гостей, а 530 тысяч пойдут на обслуживание. На сувениры гостям запланированы 110 тысяч леев. Услуги, связанные с переводами, стоят ещё 150 тысяч леев, отмечает telegraph.md.

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