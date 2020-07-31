Визит президента в Криуляны продолжается (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон отправился в больницу Криулянского района для изучения эпидемиологической ситуации на месте. В учреждении, рассчитанном на 180 коек, сейчас лечатся 17 пациентов с диагнозом COVID-19, еще семеро находятся под подозрением. Всего здесь сдали тесты 258 человек.

В больнице работают более 300 человек, имеется 12 отделений, два из которых – родильное и приемное – были отремонтированы в 2019 году. На бюджетные деньги сейчас завершается строительство отделения морфопатологии.

Глава государства поблагодарил медперсонал за усилия по борьбе с распространением эпидемии и вручил почётные дипломы президента. Кроме того, он сообщил работникам о том, что 1 сентября будет первое повышение их зарплат на 30%.

Далее Додон посетил строящуюся церковь Архангела Михаила, расположенную на территории Криулянской районной больницы. Строительные работы в церкви начались в июле 2018 года, в настоящее время ведутся работы по установке кровли. Президент сообщил, что окажет финансовую поддержку для завершения строительства, и пожелал рабочим продолжения работы с Божьей помощью.

Позже он навестил семью Савчук из города Криуляны. Валерий и Родика воспитывают 8 детей в возрасте от 6 до 20 лет: семь мальчиков и одну девочку. Хотя семья сталкивается с трудностями, дети получают надлежащее образование, большинство из них учатся музыке и являются победителями национальных и международных конкурсов и фестивалей. Савчук Чиприан, ученик 10-го класса, например, чемпион многих национальных и международных соревнований по борьбе.

Игорь Додон подарил детям книги и ноутбук, в котором они остро нуждаются в процессе дистанционного обучения, пожелал успехов в учёбе, здоровья и радости.

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