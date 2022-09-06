Визит не для всех

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О том, как главу государства приняли в Комрате

Анастасия Погодина, info@aif.md

В минувшую пятницу состоялся визит президента Молдовы Майи Санду в АТО Гагаузия. Как бы странным это ни казалось, но встреча с башканом автономии у главы государства по протоколу не была запланирована.

В списках не значилась

Первым делом М. Санду посетила Комратский госуниверситет, где её встретили хлебом-солью и задавали очень удобные вопросы – об изучении гагаузского и государственного языков, о размере зарплаты главы государства, об отношениях между властями центра и автономии. Один из студентов, по всей видимости, зная о предыдущих встречах М. Санду с вузовской молодёжью, предложил президенту пойти с ребятами из Гагаузии в поход.

Но если в комратском вузе беседа была ровной и предсказуемой, то дальнейшие встречи заставили главу государства неоднократно понервничать. И первый раз это произошло при встрече с первыми лицами автономии. В плане визита в Гагаузию встречи М. Санду с башканом И. Влах не было запланировано, но глава автономии сама пришла и вместе с председателем Народного собрания Д. Константиновым встретила гостью у здания исполкома. При этом она не удержалась и упрекнула первое лицо страны в том, что по какой-то причине (то ли аппарат президента не доработал, то ли специально) встреча с башканом не была включена в рабочую программу. М. Санду не растерялась, ответив, что, по её сведениям, подчинённые связывались с администрацией башкана.

Президент пообщалась за закрытыми дверями со спикером НСГ, а затем предстала перед депутатами законодательного органа автономии. Спокойного разговора не получилось. В адрес М. Санду посыпалось немало обвинений из-за высоких цен на газ, товары и услуги. Кое-кто из избранников гагаузского народа обвинил действующую власть в нежелании договариваться с российской стороной о более низких ценах на газ. Депутаты пытались перекричать друг друга, в зале стоял неимоверный гвалт. Из-за разразившегося скандала глава государства вынуждена была покинуть зал заседаний, правда, пообещав ещё приехать в Гагаузию.

Не надо путать официальные рабочие контакты с приглашением на свадьбы и кумэтрии, где кого-то можно и не включить в список приглашённых.

Без элементарных правил

В тот же день И. Влах написала пост на официальной странице в Фейсбуке, отметив, что визит М. Санду не дал ответа ни на один вопрос, который беспокоит местные власти и каждую семью в РМ, к тому же президент так и не смогла преодолеть личные антипатии и оказалась не готовой выстраивать диалог. «Мы слишком много «персонализируем» политику в нашей стране. Мы путаем институты власти с их руководителями. И когда Майя Санду избегает встречи с Ириной Влах, она избегает встречи не со мной лично, а со всенародно избранной главой автономии. Искренне надеюсь, что это всего лишь ошибка протокола президента…» – написала башкан Гагаузии. По её мнению, все существующие между Кишинёвом и Комратом противоречия необходимо решать путём диалога и поиска компромиссов, вне зависимости от личных симпатий и политических взглядов первых лиц.

По мнению экс-вице-премьер-министра А. Муравского, объяснения президента РМ и спикера НСГ о том, почему башкана не пригласили на встречу, «говорят о том, что либо они прикидываются, либо мы имеем на этих постах абсолютно некомпетентных руководителей, не знакомых с элементарными правилами организации визитов главы государства в регионы». «Причём эти правила должны соблюдаться даже при самых неприязненных личных отношениях как между башканом и президентом, так и между башканом и председателем НСГ. Не надо путать официальные рабочие контакты с приглашением на свадьбы и кумэтрии, где кого-то можно и не включить в список приглашённых», – считает А. Муравский.

Журналист Дмитрий Чубашенко назвал визит президента в Гагаузию провальным: ни диалога с гагаузами не получилось, ни протестный пыл в автономии не удалось погасить. «Советников и чиновников, которые его (не) подготовили, следовало бы уволить», – убеждён Чубашенко.

А политолог, экс-депутат парламента Зураб Тодуа, посмотрев запись встречи президента с депутатами НСГ, пришёл к выводу: «…власть растеряна, и у неё нет понимания того, как действовать дальше».