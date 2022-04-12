Визит Додона в Сороки: помощь многодетной семье и футбольной команде, общение с людьми на рынке (ВИДЕО)

0

Игорь Додон сегодня отправился с визитом в Сорокский район. В селе Раковец он посетил многодетную семью. Василе и Таисия Михай воспитывают шестерых детей в возрасте от года до 15 лет. Глава семейства уехал на заработки, а мать в отпуске по уходу за ребёнком. Доходов едва хватает на покупку продуктов питания и оплату услуг.

Экс-глава государства подарил им необходимые вещи, включая газовую плиту и микроволновую печь, в которых остро нуждалась семья.

Впоследствии он отправился на сельский стадион, где встретился с местной футбольной командой “Стяуа Раковец”. Это одна из лучших команд в районе, победительница многочисленных региональных чемпионатов.

– Всегда поддерживал и продвигал спорт в нашей стране. Способствовал строительству десятков спортивных комплексов во многих населённых пунктах Молдовы. А потому был рад увидеть, как молодые люди из села Раковец с большой самоотдачей занимаются спортом. Подарил членам команды спортивные костюмы, футбольные и волейбольные мячи и пожелал успехов на предстоящих состязаниях, – отметил председатель Молдавско-Российского делового союза на своей странице в соцсети.

В Сороках Додон также пообщался с людьми на городском рынке. Многие хотят побеседовать с представителями власти, понять, когда же наступят обещанные “хорошие времена”, о которых так много говорилось. Граждане ждут решения своих проблем, а также внимания и поддержки от руководства Молдовы, констатировал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.