Витамины доступны не всем: обзор цен на Центральном рынке столицы

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В самый разгар сезона фруктов и овощей виноград на Центральном рынке сегодня можно купить за 15-25 леев, персики – за 18-20, сливы – за 12, а килограмм яблок стоит в среднем 8 леев. Цена арбузов – 8 леев за килограмм, дыни стоят 18. Малину продают по 75 леев, а голубику – по 140. Килограмм облепихи стоит 120 леев. Мандарины и апельсины стоят до 50 леев, киви – 65, лимоны – 40, имбирь – 90.

Стручковую фасоль на рынке продают по 30 леев. Килограмм кабачков или перцев стоит в районе 10 леев, баклажаны, картофель и томаты немного дороже. Молдавские огурцы продают по 27 леев. В изобилии зелень – от 5 до 10 леев за пучок.

Что касается мяса, то свиную вырезку можно найти по цене 100-120 леев, рульку – около 80, костица на 10 леев дороже. Куриное филе отдают по 78 леев, фарш по 68. Разброс цен на куриные яйца – от 24 до 30 леев за десяток.

Килограмм замороженного окуня или минтая обойдётся в 60-80 леев. Хек и сельдь стоят в районе 70 леев. Свежий карп – 65-70 леев. Красную рыбу продают по 230 леев.

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