Вирусологи развеяли один из мифов о вакцине “Спутник V”

Вирусологи развеяли один из мифов о вакцине “Спутник V”

Вакцина “Спутник V” не воздействует на геном человека, а содержащиеся в ней аденовирусы не способны размножаться в человеческом организме.

Аденовирус, даже “дикий”, неизменённый, попадая в ядро наших клеток, присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается, — пояснил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, пишет ria.ru, аденовирус может размножаться только в специальной культуре клеток ферментёров, а в человеческих клетках он остаётся около двух недель после вакцинации.

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