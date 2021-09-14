Вирусологи предрекли новые вспышки COVID-19

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Директор итальянского Института молекулярной генетики (IGM), заведующий отделением вирусологии Джованни Мага допустил, что грядущий осенне-зимний сезон может привести к возникновению новых вспышек COVID-19.

По его словам, пишет lenta.ru, на прошлой неделе общая эпидемиологическая ситуация в ЕС характеризовалась снижающимся уровнем заболеваемости и медленно растущим уровнем смертности. Однако вирусолог предрёк, что холодный сезон и начало учебного года могут привести к новой волне коронавируса.

Как считает специалист, лишь вакцинация может ослабить нагрузку на систему здравоохранения и существенно снизить уровень смертности.

Без вакцинации, учитывая появление более заразных штаммов, мы оказались бы в критической ситуации, даже хуже, чем год назад, — полагает Мага.

Эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри Антонио Клавенна согласился с мнением коллеги о вероятности новых вспышек. Однако, по его словам, очередные ужесточения и локдауны в Европе маловероятны.

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