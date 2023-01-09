Вирусологи не увидели опасности в новом варианте ковида «кракен»

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Вероятность того, что новый подвариант штамма коронавируса «омикрон» XBB.1.5 («кракен») будет представлять серьёзную опасность для людей, очень мала, пишет РБК со ссылкой на российских вирусологов.

По словам научного руководителя Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. Мечникова Виталия Зверева, единственным существенным отличием нового варианта ковида может стать то, что заболевшие им смогут инфицировать тех, кто ранее уже переболел предыдущими подвидами «омикрона». Тем не менее они всё равно будут переносить это заболевание в легкой форме.

В ходе развития коронавируса не случилась мутация, которая привела бы к появлению высокопатогенного штамма, добавил профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его словам, эволюция ковида продолжается по принципу «более заразный и менее летальный». .

Напомним, что подтип коронавируса XBB.1.5 («кракен») впервые выявили в октябре минувшего года в США. По словам европейских специалистов, он стал наиболее трансмиссивным подвариантом и начал очень быстро распространяться. Это происходит из-за мутации в спайковом белке, на который реагируют антитела вакцин. Новый подвид уже обнаружили в Китае, Австрии, Дании, Франции, Италии, Испании, Германии, Нидерландах и некоторых других странах.

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