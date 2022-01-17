Вирусолог заявил о бессилии коллективного иммунитета против омикрон-штамма

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Ведущий научный сотрудник МГУ, российский молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев сообщил, что коллективный иммунитет не работает против омикрон-штамма коронавируса.

По его словам, об этом свидетельствует опыт стран, где новый штамм уже вызвал высокий подъём заболеваемости.

– Задача коллективного иммунитета – чтобы было большое количество иммунных людей, и они не заражались и не распространяли вирус дальше, — сказал специалист.

Он добавил, что омикрон-штамм преодолевает иммунную защиту с существенно большей вероятностью, чем другие варианты COVID-19, пишет lenta.ru.

Скулачев отметил, что в странах с высоким уровнем коллективного иммунитета также наблюдается резкий подъём заболеваемости. При этом специалист подчеркнул, что человеческая популяция лучше готова к распространению нового штамма коронавирусной инфекции.

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