Вирусолог: учёные ждут два опаснейших варианта коронавируса

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Новыми опасными вариантами COVID-19 могут стать его перекрёсты с коронавирусами 2002 и 2012 года. Такое опасение высказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов.

С самого начала вызывало опасения у специалистов то, чтобы из природы COVID-19 не надёргал чего-то нехорошего, первых коронавирусов, которые были куда тяжелее. Чтобы не произошли рекомбинации, допустим, „Омикрона“ и SARS-CoV, который появился в 2002 году и наверняка ещё существует где-то в мышах. Или фрагмента MERS-CoV, верблюжьего коронавируса, который был в 2012 году, — объяснил Чепурнов.

Профессор добавил, что летальность у прежних коронавирусов была достаточно высокой, пишет ura.news.

Первый коронавирус SARS-CoV удалось героическими усилиями, в основном китайцев, у которых это всё было, подавить. Но он успел заползти в Канаду, Новую Зеландию, Австралию. Летальность его была под 20%. А „коронавирус ближневосточного респираторного синдрома“ MERS-CoV, который ассоциируется с верблюдами, был слаб по способности к распространению, то есть, у него была низкая заразность, поэтому его удалось подавить также, как и первый, но летальность у него была ещё выше. И вот это самое опасное, чтобы здесь не произошло никаких рекомбинаций. Вот, где потенциальная угроза, — подчеркнул профессор.

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