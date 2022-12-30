Вирусолог: Ситуация с ковидом в Китае окажет влияние на весь мир

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Ситуация с распространением нового коронавируса в Китае вызывает беспокойство и окажет влияние на весь мир. Такое мнение выразил в интервью газете El País испанский вирусолог, директор лаборатории коронавируса Национального центра биотехнологии Луис Энхуанес.

– Заражений много, а это значит, что будет намного больше мутаций и появятся новые варианты. Это окажет каскадный эффект на остальной мир. Больше заражений всегда приводят к более серьёзным случаям и большему числу умерших и подразумевают больше рисков. Хотя верно и то, что новые варианты, как правило, представляют собой более ослабленные формы вируса, – пояснил вирусолог.

По его словам, пишет tass.ru, хотя нынешняя ситуация “вызывает беспокойство”, мир “намного лучше подготовлен”.

– Мы вновь должны поблагодарить вакцины, – сказал Энхуанес.

Китай в начале декабря ослабил антиковидные ограничения, после чего в стране было зафиксировано повсеместное распространение коронавируса. Как отмечают медицинские специалисты, это ослабленные штаммы, поэтому болезнь обычно протекает в щадящей форме, а вероятность летального исхода чрезвычайно низкая. На этом фоне правительство КНР намерено существенно ослабить карантинные ограничения для въезжающих в страну.

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