Вирусолог рассказал у кого тяжелее протекает оспа обезьян

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Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе лёгочными и сердечными, могут переносить оспу обезьян тяжелее.

По его словам, на тяжесть заболевания влияет возраст. Оспа обезьян опасна для младенцев и пожилых людей. Также заболевание протекает тяжелее при наличии хронических болезней, например сердечных или лёгочных.

Опасным обстоятельством является наличие хронических инфекционных болезней, таких как туберкулёз, хронические вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, наличие онкологических заболеваний, при лечении которых часто снижается иммунитет, — рассказал Альтштейн.

По его словам, на тяжесть протекания у человека оспы обезьян влияет также «количество и качество вируса», который он получает от источника инфекции, пишет gazeta.ru.

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