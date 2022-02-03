Вирусолог рассказал, от чего зависит риск повторного заболевания COVID-19

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Вероятность повторного заболевания коронавирусом зависит от количества антител в организме человека, а также штамма инфекции. Об этом рассказал научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев.

По его словам, если человек был инфицирован «дельта»-штаммом COVID-19, то уже через месяц он может заболеть «омикроном», пишет gazeta.ru.

Если человек был вакцинирован, то срок чуть больше и меньше шансов его подхватить, — уточнил Скулачев.

По словам медика, косвенное влияние на вероятность повторного заражения коронавирусом также оказывает количество антител в организме пациента: больше антител — меньше шансов заразиться.

Вирусолог отметил, что пока неизвестно, можно ли после перенесенного «омикрона» снова заразиться им же, но если исходить из общих вирусологических соображений, то иммунитет человека будет держаться от полугода до года.

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