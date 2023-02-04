Вирусолог рассказал, кто может заразиться “кракеном”

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“Кракен” – разновидность короновирусного омикрон-штамма – может заражать преимущественно тех, кто давно переболел COVID-19. Об этом рассказал вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, симптомы заражения “кракеном” похожи на признаки ОРВИ, пишет radiosputnik.ria.ru.

Начинает першить горло, появляется отёк, потом насморк, повышение температуры. Реже – это головная боль. У тех людей, которые либо не болели вовсе коронавирусом, либо болели давно, годах в 2020-2021, может быть более объёмное поражение. И это может привести к ломоте в разных частях тела, – объяснил врач.

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