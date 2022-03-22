Вирусолог рассказал, когда могут проявиться последствия “омикрона”

0

Тяжёлые последствия омикрон-штамма коронавируса могут наступить в течение года, сообщила российский биолог Анча Баранова. Ситуацию также прокомментировал вирусолог Александр Чепурнов.

Омикрон-штамм коронавируса нельзя считать более безопасным по сравнению с другими вариантами, несмотря на снижение тяжести симптомов у заболевших, сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. По её словам, в течение года после перенесённого заболевания могут проявиться тяжёлые последствия от штамма “омикрон”, в том числе высока вероятность летального исхода от инсультов, тромбозов и обострений хронических заболеваний.

Вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального Исследовательского центра Фундаментальной и Трансляционной Медицины Александр Чепурнов выразил мнение, что последствия перенесённого коронавируса могут проявиться и через два года, пишет radiosputnik.ria.ru.

Можно согласиться с таким мнением. Может быть и год, и два, всё это зависит от человека, от того, как распределяется иммунный ответ. Мы видим, что до сих пор кто-то тяжело болеет, кто-то вообще не замечает этой болезни. То же самое постковидный синдром – кто-то тяжело переносит, у кого-то длительно, у кого-то быстро, у кого-то нет реакции. Последствия могут проявиться и через два года, потому что я вижу и знаю людей, у которых и дальше в той или иной степени это тянется. Чем тяжелее болеют, тем больше последствия, потому что наносится урон тому или иному органу или нескольким, которые пострадали во время переболевания. Для постковидников, у кого это достаточно серьёзно проявляется в том или ином аспекте, после вакцинации в ряде случае наступают улучшения, – рассказал эксперт.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.