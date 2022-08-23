Вирусолог рассказал, какая мутация COVID-19 будет опасной для людей

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В процессе мутации коронавирус может получить способность уходить от иммунного ответа человека, однако для такого изменения инфекции понадобится большое количество времени. Такое мнение высказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

– Дальнейшее мутирование может быть только в сторону ухода от иммунного ответа, то есть, это приобретение новых мутаций. Оно априори быстро не приобретается, и настолько видоизмениться вирусу за столь короткий промежуток времени, в полгода-год, просто невозможно, несмотря на объёмы заражений по всему миру, — заявил эксперт.

При этом даже шанс появления такого штамма вирусолог считает не слишком большим.

– Я крайне сомневаюсь, что он может появиться в текущей ситуации. Как мы видим, основное направление эволюции вируса — это увеличение инфекционности, контагиозности. Он быстрее и быстрее заражает людей. Именно с этим связано изменение в его свойствах (в частности, приобретение «омикроном» высокой контагиозности), прежде всего обусловленных изменением доминирующего пути проникновения в клетки. Именно поэтому он стал заражать не только клетки эпителия лёгких, но и верхних дыхательных путей, — отметил он, пишет ura.news.

Волчков напомнил, что более лёгкий для человека «омикрон» смог вытеснить из популяции опасную «дельту».

– Люди считают вирус страшным, когда он приносит большое количество летальных исходов. Например, у «омикрона» низкая летальность по сравнению с «дельтой» в процентном соотношении. Но в силу того, что он в большом объёме заражал людей, абсолютные показатели были не такие уж и маленькие. А сейчас те штаммы, которые есть, – это варианты «омикрона». Представить, что сейчас получится штамм, который будет высокопатогенным, то есть станет причиной высокой летальности, маловероятно, — уточнил кандидат медицинских наук.

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