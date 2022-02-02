Вирусолог рассказал, где легче всего заразиться COVID-19

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Коронавирусом вероятнее всего заразиться в транспорте и очередях. Об этом заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог Пётр Чумаков.

– И «дельта», и «омикрон» — это тот же самый вирус. Отличий очень немного, поэтому характер распространения всё равно воздушно-капельный. Там, где замкнутые пространства, более вероятно заражение. Например, в метро, в автобусе, в транспорте. Особенно, когда очень много народа набивается, — сказал вирусолог.

Кроме того, по его словам, есть вероятность заразиться «омикрон»-штаммом в очередях, где люди не соблюдают дистанцию, особенно в помещении.

– Например, в аэропортах, когда они толпятся и к самолёту, и при входе на стойке регистрации. Любое такое скопление людей, особенно не на воздухе, а в помещении, – это самое опасное, что может быть, — пояснил специалист, пишет gazeta.ru.

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