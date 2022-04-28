Вирусолог рассказал, что защитит от тяжёлой формы COVID-19

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Клеточный иммунитет способен защитить человека от тяжёлой формы коронавируса. Об этом заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, вирусолог Пётр Чумаков.

– Клеточный иммунитет против коронавируса сохраняется, а иммунитет антительный меняется. Поэтому люди могут заболеть, ведь у них нет нейтрализующих антител. Но при этом они будут болеть легко, потому что у них сохраняется клеточный иммунитет, который будет уничтожать заражённые клетки. Люди в большинстве своём не будут болеть серьёзно, — подчеркнул врач.

По словам профессора, на данный момент коллективный иммунитет к коронавирусу довольно прочный, но он ослабеет по мере того, как пройдёт время после последнего пика заболеваемости.

– К осени коллективный иммунитет ослабеет настолько, что возможен новый подъём. Особенно если появится новый штамм… Может появиться какой-то штамм, который будет лучше преодолевать иммунитет, выработанный в результате вакцинирования и предыдущего заболевания коронавирусом. Поэтому вполне возможно, что осенью появится ещё один пик. Но он не будет идти в сравнение с теми, что уже были, — подытожил Чумаков, пишет ura.news.

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