Вирусолог рассказал, чем опасен “омикрон”-штамм

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Российский доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский назвал главную опасность нового варианта SARS-CoV-2.

– “Омикрон”-штамм можно перенести бессимптомно. Так было и с нулевым уханьским штаммом, и с другими, – рассказал специалист.

“Бессимптомники” не изолируются, активно контактируют с другими, представляя реальную опасность для окружающих. Десятки людей рискуют получить такую дозу вируса, что COVID-19 у них будет протекать тяжело. Потребуется и госпитализация, и даже аппарат ИВЛ, пишет rg.ru.

– Среди таких бессимптомных носителей есть “суперраспространители”. Они сами не болеют, но выделяют большие дозы вируса и могут передать инфекцию, – предупредил Аграновский.

Он напомнил о необходимости вакцинации, так как прививка позволяет избежать тяжёлых форм COVID-19.

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