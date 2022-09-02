Вирусолог раскрыл, как избавить мир от COVID за пару недель

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Распространение SARS-CoV-2 возможно прекратить. Для этого всему миру необходимо прервать социальные контакты на две-три недели.

Об этом заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Если бы мы жили в идеальном мире роботов, где все распоряжения выполнялись моментально и беспрекословно, то пандемии у нас не было бы. Чтобы прекратить распространение SARS-CoV-2, нужно всему миру прервать социальные контакты на две-три недели. И всё — пандемия заканчивается. Проблема в том, что согласовать это между государствами и даже в пределах одной страны не получается, — передают ura.news слова эксперта.

Вирусолог отметил, что маски — это хоть и эффективная мера ограничения распространения респираторных вирусных инфекций, скорее всего сам режим не будет соблюдаться, так как люди устали от ограничений.

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