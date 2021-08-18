Вирусолог предупредил о неожиданном эффекте вакцинации от COVID-19

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Исследователи предполагали, что вакцинация может спровоцировать появление новых мутаций коронавируса. Как объясняли специалисты, последний, приспосабливаясь, потенциально мог обходить защиту привитого. Но сейчас появились исследования, которые рассказывают совсем о другом эффекте: вакцинация, наоборот, снижает количество мутаций.

Об этом рассказал ведущий научный сотрудник российского Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов, пишет rg.ru.

Одна из причин неожиданного явления – снижение вирусной нагрузки в целом. Если говорить проще, то вируса становится меньше, и ему тяжелее мутировать. К примеру, в Израиле, Исландии. И чем меньше будет мутаций и дальше, тем это лучше для борьбы с пандемией, – уточнил эксперт.

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