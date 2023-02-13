Вирусолог: пандемия COVID-19 больше не даст большой волны заболеваемости

Вирусолог: пандемия COVID-19 больше не даст большой волны заболеваемости

Пандемия коронавируса больше не даст большой волны заболеваемости, как это было год назад. Об этом рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

– Когда бывают подъёмы заболеваемости, они могут длиться месяц-полтора. Но это если очень большой подъём. Небольшие подъёмы могут длиться неделями, а потом будет спуск. Признаков, что будет большая волна, нет. Я думаю, что большой волны уже не должно быть в этой пандемии, — подытожил Альтштейн, пишет ura.news.

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