Вирусолог описал одновременное заболевание гриппом и COVID-19

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Российский вирусолог Анатолий Альтштейн описал, что произойдёт с человеком, если он одновременно заразится гриппом и COVID-19. Он объяснил, что с течением времени один вирус вытеснит другой. Лечение обоих заболеваний при этом одинаково, добавил учёный.

На данный момент коронавирус вызывает большее внимание медиков, чем грипп, заметил Альтштейн.

– Ковид по-прежнему на сегодня даёт несколько более высокую смертность, чем грипп, и чаще оставляет долговременные последствия. Если говорить о внимании к этим инфекциям, то ковид вызывает его больше, потому что пандемия продолжается, — указал медик.

Однако это не значит, что к гриппу нужно относится легкомысленно, подчеркнул специалист.

– Он уже как будто стал привычной инфекцией, но вакцинироваться от него нужно. Грипп тоже может протекать тяжело, — добавил Альтштейн.

По словам специалиста, у гриппа и коронавируса довольно близкие симптомы. Отличить эти два заболевания друг от друга поможет тест на антиген. Шанс заразиться одновременно коронавирусом и гриппом существует, однако пока он мал, считает Альтштейн, пишет lenta.ru.

При заболевании гриппом и коронавирусом одновременно человек не будет испытывать усиление симптомов, заявил вирусолог. По его словам, очень быстро один из вирусов подавит размножение другого. Лечение таких пациентов также не будет осложнено, так как на начальных этапах оно одинаковое для обеих инфекций.

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