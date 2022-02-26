Вирусолог оценил летальность «омикрона»

Вирусолог оценил летальность «омикрона»

По словам научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, вирусолога Анатолия Альтштейна, летальность штамма коронавируса «омикрон» составляет около 0,5% от числа заражённых.

Врач заявил, что с течением времени смертоносность коронавируса снижается, а контагиозность наоборот растёт.

Вирус очень старается сохранить свою способность заражать, но не всегда это получается. А вот способность убивать он особо не контролирует. Ему убийство больного не нужно, — сказал Альштейн.

Так, по его словам, «дельта» характеризовалась двухпроцентной летальностью, а летальность «оригинального» уханьского штамма могла достигать до 14%, пишет gazeta.ru.

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