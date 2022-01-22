Вирусолог оценил, как скоро пойдёт на спад пандемия коронавируса

Вирусолог оценил, как скоро пойдёт на спад пандемия коронавируса

«Омикрон»-штамм коронавируса не станет последним, но после него пандемия может пойти на спад.

Такое мнение выразил российский вирусолог, завкафедрой Первого государственного медицинского университета им. Сеченова Виталий Зверев.

– Говорить о том, что «омикрон» – последняя стадия коронавируса, абсолютно неправильно. Никто не может дать гарантий, что не появится новый вариант <…> Но пандемия, конечно, пойдёт на спад, и, судя по опыту, новые формы будут легче, чем предыдущие. Так было всегда, — заявил вирусолог, пишет gazeta.ru.

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