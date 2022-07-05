Вирусолог объяснил подъём заболеваемости коронавирусом в мире

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В странах Европы и Америки началась новая волна заболеваемости коронавирусом. Это связано с очередными мутациями штамма “Омикрон”, сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

– В мире — новый подъём заболеваемости ковидом. Это происходит из-за новых вариантов “Омикрона”, которые размножаются лучше предыдущих. Это уже не BA.2, а BA.3, 4, 5. В мире заболевают 700–800 тыс. человек каждый день, — рассказал он.

Альтштейн напомнил, что в конце января и феврале мир столкнулся с очень серьезной вспышкой “Омикрона”. К началу марта заболеваемость упала, а потом вновь начала расти из-за нового подвида этого штамма ВА.2, передаёт стопкоронавирус.рф.

– С тех пор число новых случаев то снижалось, то росло. Сейчас мир в стадии ещё одного подъёма, но я думаю, что он будет небольшим. Вирус в целом слабеет. Думаю, что к концу года заболеваемость коронавирусом будет уже достаточно низкая, и можно рассчитывать на то, что Всемирная организация здравоохранения официально объявит о завершении пандемии, — отметил вирусолог.

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