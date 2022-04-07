Вирусолог объяснил, почему пандемия не закончится в этом году

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Российский молекулярный биолог, вирусолог и профессор Пётр Чумаков заявил, что пандемия коронавируса не закончится в этом году из-за непривитых и отсутствия коллективного иммунитета в некоторых странах.

По его словам, борьба с пандемией в мире идёт неравномерно, передаёт gazeta.ru.

– Только половина Земли охвачена прививками. Остальные — непривитые. Кроме того, есть большие страны вроде Китая, в которых практически ещё никто не переболел. Хотя они все вакцинированы, очень большой процент вакцинированных, но коллективный иммунитет довольно низкий, потому что надо всё время ревакцинироваться, — объяснил специалист.

Также Чумаков не исключил, что новая волна заболеваемости в Китае может выйти из-под контроля, что приведёт к довольно затяжному процессу. Аналогичная ситуация возможна в странах третьего мира.

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