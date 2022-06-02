Вирусолог объяснил, как защититься от оспы обезьян

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Чтобы избежать заражения оспой обезьян, нужно не прикасаться к незнакомым людям, предохраняться и просить своего полового партнёра сдать анализы на инфекции.

Об этом рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

– Это всё карантинные меры. Условно, не надо трогать незнакомых людей, а к знакомым прикасаться, только если вы уверены, что они здоровы. Нужно заниматься только защищённым сексом. Помимо предохранения, нужно быть уверенным, что ваш половой партнёр здоров. Лучше попросить его сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путём, через кровь и физиологические жидкости, — рассказал вирусолог.

По его словам, пишет ura.news, человек достаточно быстро понимает, что нездоров.

– При оспе обезьян не так велик латентный период. Он длится фактически несколько дней, когда вирус уже в физиологических жидкостях в достаточных концентрациях, но человек ещё не ощутил, что он болен, — отметил эксперт.

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