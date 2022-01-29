Вирусолог не исключил новые волны коронавируса

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Пятая волна нового коронавируса вполне может оказаться не последней, так как изменчивость вируса далеко не исчерпана. Об этом сообщил вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

– Вполне возможны новые волны. Потому что изменчивость этого коронавируса далеко не исчерпана, – сказал он.

Штамм коронавируса “омикрон” в январе стремительно распространяется по регионам России, постепенно вытесняя предшествующий штамм “дельта”, передаёт ria.ru.

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