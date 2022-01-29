Вирусолог не исключил новые волны коронавируса

Вирусолог не исключил новые волны коронавируса

Пятая волна нового коронавируса вполне может оказаться не последней, так как изменчивость вируса далеко не исчерпана. Об этом сообщил вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

– Вполне возможны новые волны. Потому что изменчивость этого коронавируса далеко не исчерпана, – сказал он.

Штамм коронавируса “омикрон” в январе стремительно распространяется по регионам России, постепенно вытесняя предшествующий штамм “дельта”, передаёт ria.ru.

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