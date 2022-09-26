Вирусолог назвал срок окончания пандемии COVID-19

Вирусолог назвал срок окончания пандемии COVID-19

Завершение пандемии коронавируса могут объявить до конца года, считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

– Я думаю, что с отменой пандемии стоит повременить ещё несколько месяцев. Дальше, скорее всего, будет это решение. При этом очень многие меры — дистанцирование, вакцинация, ношение масок в людных местах — должны сохраняться, — отметил он, пишет iz.ru.

В скором времени очень важную роль будет играть иммунологический фактор течения пандемии, добавил вирусолог. Сейчас нельзя сказать, что человечество «проэпидемичено, поэтому эпидемия будет происходить и дальше»; при этом заразность и летальность вируса будут снижаться, полагает специалист.

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