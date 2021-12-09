Вирусолог назвал специфические симптомы штамма “омикрон”

Новый штамм коронавируса “омикрон” существенно отличается от других вариантов. Об этом подробнее рассказал новосибирский вирусолог, член-корреспондент СО РАН Сергей Нетесов.

Учёный рассказал, что большинство симптомов “омикрона” необычны для дельта-штамма — они мягче. При этом он отметил, что пока вариант недостаточно исследован, пишет ria.ru.

По словам специалиста, для “омикрона”, как и для других штаммов коронавируса, характерны ломота в теле, головная боль и сильная усталость, однако есть и три специфических симптома.

Першение в горле — интересный симптом, потому что это нетипичный признак для других вариантов коронавируса. Жидкие выделения из носа — тоже нетипичный признак. Для уханьского варианта он вообще не был характерен. Сейчас это прямо самый главный симптом. Также это частое чихание, — рассказал Нетесов.

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