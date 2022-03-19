Вирусолог назвал самый опасный штамм коронавируса за всю пандемию

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За всё время пандемии коронавируса, которая длится больше двух лет, самым опасным штаммом стала «Дельта». Такое мнение высказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии из РФ Александр Чепурнов.

Если мы поднимаем максимальную летальность, тогда „Дельта“. „Дельта“ получается самой опасной, — сказал Чепурнов.

Вирусолог отметил, что «Омикрон» превосходит «Дельту» только с точки зрения скорости распространения, пишет ura.news.

„Омикрон“ оказался инфективнее в пять раз. В пять раз больше людей он заражал на пике, но летальность при этом была ниже, — уточнил он.

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