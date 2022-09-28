Вирусолог назвал редкие симптомы коронавируса

0

Самыми редкими симптомами коронавируса сейчас являются тошнота, диарея и рвота. Об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

– Иногда при инфекции верхних дыхательных путей есть косвенная инфекция ЖКТ. Это может сопровождаться иммунной реакцией кишечно-желудочного тракта. Редко, но коронавирус можно заметить в виде кишечного течения с тошнотой, диареей, рвотой. В основном это классическое грипповое течение, — рассказал врач, пишет ura.news.

Коронавирус также может открыть ворота для других инфекций, добавил вирусолог.

– Ещё ковид может сопровождаться длительным течением, и к нему может присоединиться бактериальная инфекция, что серьёзно утяжеляет заболевание. Например, бактериальная пневмония. К сожалению, она может быть причиной летального исхода, — отметил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.