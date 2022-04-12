Вирусолог назвал отличие XE-штамма COVID-19 от «дельты»

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Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и имммунологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова академик РАН Виталий Зверев рассказал об отличиях XE-штамма коронавируса от «дельта»-варианта вируса.

Он отметил, что после появления «Омикрона» часть заболевших легко его перенесла, в том числе и с повторным заболеванием.

– Поэтому вот этот следующий вариант, на мой взгляд, не настолько отличается от «дельты», чтобы бить тревогу и говорить о том, что у нас коллективный иммунитет пропал и всё надо начинать сначала, — подчеркнул он, пишет iz.ru.

Академик акцентировал внимание на том, что полных данных о продолжительности иммунитета ещё нет.

– Есть надежда, что это будет несколько лет, и тогда бояться особенно нечего, — заключил вирусолог.

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