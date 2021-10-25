Вирусолог назвал “любимые” органы коронавируса

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Российский врач-вирусолог Евгений Тимаков перечислил органы, которые коронавирус атакует чаще всего после попадания в организм. По его словам, “любимыми” органами SARS-CoV-2 являются лёгкие и эндотелий сосудов.

– Там огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование, – отметил специалист.

Третье место по поражению при COVID-19 занимает печень. А вот у детей самым уязвимым местом является кишечник – инфекция нарушает состояние микробиоты, что негативно влияет на иммунитет, передаёт rg.ru. Кроме того, вирус “стирает” около 20-30% иммунитета человека.

– Поэтому после коронавирусной инфекции человек начинает часто болеть, цепляет новые инфекции, обостряются герпетические заболевания, которые у нас “сидели” в скрытой форме, – заключил вирусолог.

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