Вирусолог назвал главную особенность пандемии коронавируса

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Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов российского Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко заявил, что для завершения пандемии коронавируса недостаточно вакцинации.

– Была оспа, но её ликвидировали очень эффективной вакциной, эпидемию полиомиелита остановили во всём мире при помощи живой трёхвалентной инъекции, которая дала полную защиту. У COVID-19 немного другое сочетание факторов — прививка и созданный коллективный иммунитет, — сказал он.

Специалист объяснил, что в будущем могут появиться новые штаммы, их совокупность и приведёт к созданию группового коллективного иммунитета, невосприимчивости к самым разным доминирующим и циркулирующим вариантам. В этом случае в сочетании с вакциной получится победить пандемию, передаёт gazeta.ru.

Также Бутенко отметил, что таких пандемий, как COVID-19, в мире ещё не было.

– Миллионы заболевших — никогда не было таких массовых пандемий, даже при испанском гриппе в 1917-1918 годах, после Первой мировой войны. Были эпидемии Эбола, Зика, Чикунгунья, лихорадки Западного Нила в США и в Европе, но такого ничего похожего не было, — заключил он.

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