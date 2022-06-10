Вирусолог назвал две причины вспышки оспы обезьян в мире

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Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что вспышка оспы обезьян в мире может быть связана с тем, что над вирусом поработали и он стал более заразным, либо иммунная система человека за последние десятки лет ухудшилась.

По его словам, представление, которое сейчас существует об оспе обезьян, относится к временам 50-летней давности, когда человечество столкнулось с инфекцией. Он отметил, что тогда вирус легко пресекался эпидемиологическими методами и не очень быстро распространялся. Но за 50 лет ситуация изменилась.

Чепурнов подчеркнул, пишет gazeta.ru, что скорость распространения также может иметь два объяснения.

Оспа расползается, и это может означать две вещи: первое, что с этим возбудителем поработали, была произведена какая-то селекция. Что-то с этим вирусом сделано, поэтому он приобрёл более заразные свойства и это позволяет ему распространяться. Второе объяснение – существует ещё несколько вариантов близкородственных к оспе обезьян вирусов, про биологию которых мы вообще плохо знаем, — рассказал вирусолог.

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