Вирусолог: коронавирус достиг пика патогенности

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Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что «дельта»-штамм коронавируса может оказаться пиком эволюции SARS-CoV-2.

– Я думаю, что «дельта»-штамм, который сейчас распространён, это, может быть, верх совершенства этого вируса, и дальше он на этом уровне будет поддерживаться, — сказал эксперт.

Он добавил, пишет gazeta.ru, что в будущем патогенность «дельта»-штамма, вероятно, снизится, так как коронавирус приспособился к человеческой популяции. Альтштейн отметил, что вирусологам стоит сосредоточиться на борьбе с этим вариантом SARS-CoV-2.

С мнением Альтштейна согласился вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков. По его словам, данная версия соответствует типичному сценарию развития эпидемий — «в начале вирус становится более «злым», а потом постепенно ослабевает».

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