Вирусолог: грипп стал опаснее коронавируса

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Против вируса гриппа не сформирован популяционный иммунитет, поэтому сейчас он опаснее коронавируса. Об этом сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

В моменте грипп опаснее ковида, и мы об этом говорили ещё летом. Уже тогда начали говорить, что большую опасность будут представлять вирусы гриппа, а не вирус SARS-CoV-2, которым мы уже массово переболели, и у нас сформировался популяционный иммунитет. В то время как иммунитет к вирусам гриппа ослаб, стал ниже определённого порога. Настолько ниже, что вероятность эпидемии была крайне вероятной, что и произошло, — рассказал эксперт.

По словам вирусолога, пишет ura.news, во взаимоотношении между вирусом и человеком-посредником действует иммунитет.

Если популяция подготовлена, популяционный иммунитет сформирован, как минимум за счёт вакцинации, то эпидемия будет переноситься легче, либо вовсе может не возникнуть, если его уровень очень высокий. То, что мы видим по отношению к SARS-CoV-2. Уровень иммунитета к этому вирусу крайне высокий, значительно выше, чем к гриппу, — объяснил кандидат медицинских наук.

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