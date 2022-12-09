Вирусолог допустил вероятность одновременного инфицирования гриппом и COVID-19

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Вирусолог, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Пётр Чумаков заявил, что инфицирование двумя или более вирусами возможно.

– Но такие случаи — экзотика. Обычно человек сначала инфицируется одним вирусом, потом спустя какое-то время встречается с другим. Но поскольку в ответ на первый начинает сразу вырабатываться интерферон, он будет защищать от проникновения другого вируса в клетки, и, даже если второй возбудитель болезни есть в дыхательных путях, он не вызовет болезнь, — уточнил специалист, пишет russian.rt.com.

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