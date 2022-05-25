Вирусолог: Человек тяжелее болеет гриппом после COVID-19

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После перенесённого коронавируса человек будет тяжелее болеть гриппом или простудой, поскольку его органы могут не до конца восстановиться. Об этом рассказал российский вирусолог, инфекционист Николай Малышев, пишет ura.news.

– Если есть поражение органов и тканей, то присоединение новой инфекции утяжеляет его течение. К сожалению, этот посыл, что полное выздоровление, закончились симптомы ковида, и человек уже совсем здоровый, не работает. Это будет отягчающее влияние. „Сверху“ затянулось, а внутри может нет, — сказал Николай Малышев.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков подчеркнул, что возможности организма к регенерации ограничены.

– Любая инфекция, особенно тяжело протекающая, требует восстановления. У организма не бесконечные регенерационные ресурсы. Вы один раз под машину попали и отделались лёгкими переломами. Второй раз попали под машину, ещё раз переломались. В случае инфекционных заболеваний вакцина позволяет минимизировать ущерб от встречи с враждебным вирусным агентом, — уточнил он.

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