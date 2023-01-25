Вирусные инфекции стали агрессивнее. Врач-педиатр назвала причину

0

В этом году вирусные инфекции более агрессивные и протекают тяжело. Врач-педиатр Евгения Братунова сообщила, что это связано с тем, что сейчас чаще заболевают двумя или несколькими видами инфекций одновременно.

– Сейчас идёт микст инфекций – грипп с коронавирусом, грипп с вирусной инфекцией, есть и несколько видов гриппа, а они очень смешались между собой. Есть очень много вариантов. Болезни протекают по-разному. Нынешняя ситуация нехарактерна для сезонных заболеваний, — объяснила Братунова.

По её словам, подобную ситуацию наблюдают врачи во всех районах страны. Так, на 24 января в детском отделении Чадыр-Лунгской больницы находились 38 пациентов, отметила главный врач Чадыр-Лунгской больницы Наталья Попазогло, передаёт gagauzinfo.md.

– Очень много пациентов, но не все госпитализируются. Всё зависит от тяжести протекания болезни, — сказала Попазогло.

Медики рекомендует населению соблюдать физическую дистанцию, личную гигиену, гигиену кашля, обращаться к врачу при появлении первых симптомов заболевания, избегать места скопления людей, а также вакцинироваться против сезонного гриппа.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.