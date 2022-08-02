Вирус полиомиелита нашли в сточных водах Нью-Йорка

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В сточных водах американского штата Нью-Йорк был обнаружен вирус полиомиелита. В июле текущего года в округе Рокленд впервые с 1979 года зафиксировали случай заражения данной инфекцией. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Нью-Йорка. Там, в частности, уточняется, что наблюдение за сточными водами началось после выявления случая заражения.

– По итогам анализа центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) полиомиелит был обнаружен во взятых в июне пробах воды, — говорится в заявлении департамента.

В дальнейшем эксперты выяснили, что между обнаруженным в сточных водах вирусным изолятом и выявленным случаем заболевания существует генетическая связь, передает news.ru.

Полиомиелит представляет собой спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, которое обусловлено поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом. Заболевание характеризуется преимущественно патологией нервной системы. В настоящее время ученые не создали лекарства против полиомиелита, однако болезнь можно предотвратить с помощью вакцинации.

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