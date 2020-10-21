Вирус масштабного поражения

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Как COVID–19 сказался на благосостоянии и психике молдаван

Уже восемь месяцев весь мир живёт во власти пандемии коронавируса. На одних эта инфекция наводит страх и ужас, другие её воспринимают спокойно, третьи не верят в серьёзность этого заболевания. Но всё чаще и чаще раздаются голоса психологов и экспертов, отмечающих негативное воздействие пандемии на психологическое состояние граждан.

Стресс на стрессе

В середине октября Национальное бюро статистики Молдовы обнародовало результаты исследования «Влияние пандемии COVID–19 на домохозяйства», основываясь на данных за II квартал 2020 года. Специалисты пришли к выводу, что пандемия создала определённые препятствия для повседневной деятельности ряда хозяйств и существенно повлияла на их планы и намерения. При этом пандемия в силу своего масштаба, помимо социально-экономического воздействия, оказывает значительное влияние и на настроение людей.

Согласно данным статистики, 38,7% опрошенных семей заявили, что несколько месяцев с момента начала пандемии у них наблюдалась депрессия, стресс и тревога. Около 75% домохозяйств, члены которых запланировали поездку за границу, заявили, что вынуждены были её отменить. 15% участников исследования, из числа тех, у кого есть работающие за границей родственники, посетовали, что как минимум один член их семьи вынужден был вернуться из-за границы в Молдову, так как лишился места работы. Другие 15% опрошенных пожаловались, что их родные застряли за рубежом и не смогли вернуться на родину.

Не всё благополучно и внутри Молдовы. 3% семей, члены которых работают на родине, в карантинный период потеряли свои рабочие места. Оставшись без работы, они потеряли и источники доходов. Было установлено, что доходы респондентов, потерявших работу внутри страны, на 37,4% ниже, чем у тех, кто продолжил работать в период чрезвычайного положения. На 13% упали доходы и тех семей, в которых хотя бы один из родственников не смог вернуться на родину из-за границы. А в тех домохозяйствах, где хотя бы у одного из членов семьи была депрессия, доходы упали примерно на 8%.

У нас довольно бедное население, и любой кризис в первую очередь бьёт по каждодневным основным расходам. Какими будут эффекты пандемического кризиса, пока говорить рано, потому что мы не знаем, сколько он продлится.

От достатка до бедности

В ходе опроса люди сказали, что стали жить бедней. 17% респондентов заявили, что остались без дохода или же у них снизилась зарплата, ещё около 8% граждан лишились переводов из-за границы, а более 3,5% пожаловались на задержки в выплатах зарплат, пенсий или пособий.

По результатам исследования, в семьях, где упали денежные поступления из-за потери работы или сокращения продолжительности рабочего дня, доход на одного члена семьи составил 25%, а потребительские расходы – 8,8% по сравнению с теми респондентами, кто не упомянул об аналогичной проблеме. А доходы тех, кто получал переводы из-за границы, снизились на 9,2% на человека по сравнению с теми, которые не зарегистрировали эти сокращения или потери.

Ещё не вечер

Также в ходе исследования рассматривался и такой аспект, как способы преодоления финансовых трудностей. 16% респондентов заявили, что не испытали финансовых трудностей в период пандемии, 19,9% сократили расходы на питание, 19,5% признались, что воспользовались сбережениями, отложенными ранее на чёрный день, 4,6% вынуждены были частично или полностью отказаться от оплаты коммунальных услуг, а вот 3,2% участников опроса пришлось одолжить денег, чтобы не умереть с голоду.

– У нас довольно бедное население, и любой кризис в первую очередь бьёт по каждодневным основным расходам. Какими будут эффекты пандемического кризиса, пока говорить рано, потому что мы не знаем, сколько он продлится, – отмечает социолог Василий Кантаржи.

Анастасия Погодина