Виорика Думбрэвяну заболела коронавирусом

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Об этом министр здравоохранения, труда и соцзащиты сообщила на своей странице в соцсети.

В эти моменты и я борюсь с болезнью. Не как министр, а как пациент, у которого подтвердили COVID-19. Тяжело и морально, и физически, но я прохожу выписанное врачами лечение и надеюсь, что всё будет хорошо, – отметила она.

Министр призвала граждан заботиться о своем здоровье и поблагодарила врачей за их круглосуточный вклад.

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