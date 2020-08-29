Виорика Думбрэвяну заболела коронавирусом

Об этом министр здравоохранения, труда и соцзащиты сообщила на своей странице в соцсети.
В эти моменты и я борюсь с болезнью. Не как министр, а как пациент, у которого подтвердили COVID-19. Тяжело и морально, и физически, но я прохожу выписанное врачами лечение и надеюсь, что всё будет хорошо, – отметила она.
Министр призвала граждан заботиться о своем здоровье и поблагодарила врачей за их круглосуточный вклад.
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Надо ей орден дать – “За борьбу с ковидом”. И прописать ношение маски, пожизненно.
P.S. Я сам переболел и вылечился за 10 дней, принимая по 2 таблетки в день. Температура спала до 36.3-36.4. Кашель исчез, но не сразу.