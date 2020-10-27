Виорика Думбрэвяну провела встречу с послом Китая

Виорика Думбрэвяну провела встречу с послом Китая

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну провела встречу с Послом Китайской Народной Республики в Республике Молдова Чжаном Инхуном. Стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию в нашей стране, меры борьбы с пандемией, оказываемую КНР поддержку в этом отношении, а также сотрудничество в сферах компетенции Министерства. 

Чжан Инхун рассказал о разработанной в Китае вакцине от коронавируса, которая находится на завершающей стадии клинических испытаний.

– Мы благодарим китайский народ за солидарность и поддержку, оказываемую нашей стране в это непростое время, когда все государства, в том числе Китай, борются с COVID-19. Что касается вакцины от коронавируса – когда на рынке появится безопасное и эффективное средство, признанное Всемирной организацией здравоохранения, мы обязательно предоставим его нашим гражданам, – сказала Думбрэвяну.

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