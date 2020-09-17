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В четверг, 17 сентября, министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну провела встречу с послом Франции в РМ Паскалем Ле Дёнфом. Стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию в обеих странах в контексте пандемии COVID-19.

Виорика Думбрэвяну выразила благодарность французскому народу за поддержку и солидарность с Республикой Молдова в борьбе с инфекцией. Кроме того, министр поблагодарила за оборудование, предоставленное Францией Муниципальной клинической больнице №1 “Георге Палади”.

– Мы готовы и в дальнейшем эффективно сотрудничать, как в области борьбы с коронавирусом, так и в областях трансплантации, медикаментов и обмена опытом в сфере здравоохранения, – отметила глава Минздрава.

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