Виорел Морарь обвиняется в фабрикации уголовного дела по заказу

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам предъявила отстранённому от должности главе Антикоррупционной прокуратуры Виорелу Морарю обвинения по 4 пунктам и ходатайствует об его предварительном аресте на 30 суток. Об этом говорится в сообщении для прессы Генеральной прокуратуры РМ.

Морарь обвиняется в: “превышении полномочий”, “фальсификации документов”, “незаконном задержании или аресте” и “умышленном привлечении к ответственности невиновного человека”. Данные действия, отмечает источник, были совершены по отношению к совладельцам сети заправок “VENTO”, которые в 2018 году подверглись преследованиям, задержаниям, арестам, лишению имущества и незаконно были привлечены к уголовной ответственности в рамках заказного дела.

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